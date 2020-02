Horácio Gonçalves diz que vitória na Supertaça é incentivo para 2020 de sucesso O treinador do Costa do Sol, o português Horácio Gonçalves, disse hoje à Lusa que a conquista da Supertaça moçambicana de futebol seja um estímulo para que os 'canarinhos' repitam o sucesso de 2019. desporto Lusa desporto/horacio-goncalves-diz-que-vitoria-na_5e398bcf5002c3127d3d8183





O Costa do Sol, campão nacional em título, venceu no domingo a Supertaça, ao derrotar o Songo, por 6-5, na marcação de grandes penalidades, após empate 1-1 nos primeiros 90 minutos e no prolongamento.

"Qualquer vitória numa prova destas é sempre positiva e, sendo a começar a época, ainda é um incentivo para que os jogadores consigam realizar uma grande época", afirmou Horácio Gonçalves.