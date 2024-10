Melo Gouveia entregou um cartão com 68 pancadas, quatro abaixo do par do campo do Real Clube de Golfe de Sotogrande, na cidade espanhola de San Roque, consequência de cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e um 'bogey' (uma acima), o que lhe permitiu subir 15 posições.

O golfista português, de 33 anos, registou o melhor desempenho na prova, depois de ter necessitado de 70 golpes nos dois dias anteriores, passando a totalizar 208 'shots', oito abaixo do par do campo, à partida para a quarta e última volta, que se realiza no domingo.

Campillo contou com o apoio do público espanhol para se manter no comando do Masters da Andaluzia, mas recebeu a companhia de Guerrier, ambos com um agregado de 197 pancadas, 19 abaixo do par do campo.

