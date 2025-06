Pedro Figueiredo entregou um cartão com 80 pancadas, oito acima do par do campo, tendo efetuado dois 'birdies' (uma abaixo do par do buraco), dois 'bogeys' (uma acima) e três duplos 'bogeys' (duas ou mais acima).

O golfista luso, que brilhou na sexta-feira, na segunda volta, fechada com cinco 'shots' abaixo do par do campo, que lhe permitiram passar o 'cut', seguia no sábado no 37.º posto, mas hoje perdeu muito terreno e fechou o torneio com um agregado de 294 pancadas.

A jogar em 'casa', o espanhol Rocco Taylor venceu o torneio, com um total de 275 pancadas, 13 abaixo do par do campo, com o compatriota Victor Pasto em segundo (276) e com o sueco Hugo Townsend e o norte-irlandês Dermot Mcelroy igualados no terceiro lugar com 277 'shots'.

