No Estádio do Bessa, o avançado brasileiro Pablo, que só tinha um tento apontado na prova até este jogo, marcou três golos em 10 minutos, aos 55, 56 e 65 minutos, e sentenciou o resultado, com o Boavista a reduzir por Bozenik, aos 90+6, de penálti, numa altura em que o Gil Vicente já estava reduzido a 10 por expulsão de Tidjany Touré, aos 80.

Com esta vitória, o Gil Vicente coloca um ponto final em oito jogos seguidos no campeonato sem vencer e está no 14.º lugar, com 26 pontos, enquanto o Boavista, que somou a terceira derrota seguida na prova, continua em 18.º e último, com apenas 15, a oito do AVS, que é 16.º, em lugar do play-off de manutenção.

