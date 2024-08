Ambos os jogos diante de emblemas suíços estão agendados para quinta-feira e correspondem à primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso ao play-off das duas competições de clubes da UEFA.

O Vitória de Guimarães é o primeiro a entrar em campo, no Estádio Letzigrund, a partir das 18:00 (19:00 locais), num jogo em que o árbitro Marian Barbu terá como assistentes Ovidiu Artene e Imre Bucsi, e o videoárbitro será Catalin Popa.

No Estádio Municipal de Braga, em jogo com início às 20:30, o árbitro Giorgi Kruashvili terá como assistentes Levan Varamishvili e Zaza Pipia, e no videoárbitro contará com o neerlandês Clay Ruperti.

Os jogos da segunda mão da terceira pré-eliminatória com as duas equipas portuguesas disputam-se na quinta-feira seguinte, em 15 de agosto: o Sporting de Braga na Suíça (19:30 em Lisboa) e o Vitória de Guimarães em casa (20:15).

