'Vini' Jr. foi um dos jogadores chave na temporada passada para os 'merengues', na qual o clube conquistou a Liga dos Campeões, a Liga espanhola e as Supertaças da Europa e de Espanha, além de poder ainda conquistar a Taça Intercontinental, tendo a eleição de hoje ocorrido apenas algumas semanas depois de ter sido segundo na Bola de Ouro, logo atrás do espanhol Rodri Hernández, do Manchester City.

O avançado brasileiro sucede ao argentino Leo Messi, vencedor das duas edições anteriores e o futebolista mais galardoado, com oito conquistas, mais três do que o português Cristiano Ronaldo, segundo no palmarés.

