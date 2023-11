O brasileiro Evanilson (32 minutos), de grande penalidade, e Pepe (90+1), que se tornou o mais velho a marcar na 'Champions', marcaram os golos dos 'dragões', que jogaram desde os 52 minutos em vantagem numérica, após a expulsão de Ekkelenkamp.

Com este triunfo, o FC Porto passa a somar nove pontos, os mesmos do líder FC Barcelona e mais três do que o Shakhtar Donetsk, enquanto o Antuérpia, ainda sem pontos, já está afastado da luta pelo acesso aos oitavos de final.

