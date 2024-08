No Estádio do Dragão, no Porto, os 'azuis e brancos', que iniciaram a época com a conquista da Supertaça frente ao Sporting, marcaram por intermédio do brasileiro Galeno, aos 30 minutos, de penálti, do espanhol Iván Jaime, aos 59, e do inglês Danny Namaso, aos 70, também de grande penalidade, frente a um Gil Vicente, orientado pelo interino Carlos Cunha, que terminou com 10 jogadores por expulsão de Sandro Cruz (76).

Os 'dragões', agora treinados por Vítor Bruno, somaram os primeiros três pontos da época e estão no grupo da frente, com Sporting e Boavista, perante o Gil Vicente que vai ser orientado por Bruno Pinheiro, depois de Tozé Marreco ter deixado a equipa a dois dias da estreia.

AJO // JP

Lusa/Fim