No Estádio do Dragão, no Porto, os anfitriões colocaram-se em vantagem por Tiago Djaló (45+2 minutos), que 'faturou' em jogos seguidos pela primeira vez na carreira, antes de o espanhol Samu (75) desfazer as dúvidas, cimentando a liderança isolada dos melhores marcadores da segunda competição continental de clubes, agora com quatro golos.

O FC Porto, que tinha começado com uma derrota fora frente aos noruegueses do Bodo/Glimt (3-2) e um empate caseiro na receção aos ingleses do Manchester United (3-3), subiu ao 15.º lugar, com os mesmos quatro pontos do Hoffenheim, 18.º, ambos em zona de qualificação para o play-off de acesso aos oitavos de final.

Quatro dias depois do triunfo sobre o Sintrense (3-0), na terceira eliminatória da Taça de Portugal, Vítor Bruno devolveu os habituais titulares Diogo Costa, Francisco Moura, Nico González, Pepê e Samu ao 'onze', mantendo Martim Fernandes, Tiago Djaló e Iván Jaime.

O FC Porto entrou amorfo nos duelos e incapaz de pressionar com critério, concedendo espaço e conforto aos ataques do Hoffenheim, cuja primeira ameaça veio da cabeça de Bruun Larsen, ao emendar a centímetros do alvo um canto de Tom Bischof (12 minutos).

Djaló quase 'traiu' Diogo Costa num corte arriscado perante Anton Stach (16 minutos), ao passo que Adam Hlozek (19) e Stanley Nsoki (27) erraram em posição frontal, num sinal da gradual confiança dos germânicos, que se mostravam rigorosos na hora de defender.

Ouvindo alguns assobios da plateia, os anfitriões despertaram perto da meia hora, num remate de Pepê contra Oliver Baumann, que, aos 36 minutos, se agigantaria aos pés de Samu, tendo a recarga de Francisco Moura acertado caprichosamente em Iván Jaime.

O Hoffenheim resgatou acutilância ofensiva a caminho do intervalo, sem que o pontapé acrobático de Andrej Kramaric (39 minutos) ou o rasgo individual de Hlozek (44), após tirar da frente Djaló em posição frontal, conseguissem importunar a baliza de Diogo Costa.

Contrariando a tendência da primeira parte, o FC Porto viria a adiantar-se nos descontos, quando Francisco Moura bateu um livre lateral na esquerda e Nico González atrasou de cabeça para o segundo tento em outros tantos encontros de Tiago Djaló pelos 'dragões'.

O conjunto do italo-americano Pellegrino Matarazzo não acusou essa contrariedade e acentuou a iniciativa territorial no regresso dos balneários, ameaçando num disparo por cima de Hlozek (61 minutos) e num desvio imperfeito de Kramaric ao centro de Nsoki (73).

O FC Porto continuava letárgico, mas serenou em definitivo à entrada para o último quarto de hora, quando Samu ganhou uma dividida a meio-campo e acelerou sob a esquerda, desequilibrando perante Stach rumo ao oitavo tento em oito partidas nas diversas provas.

Invicto nas duas primeiras jornadas da Liga Europa, fruto do empate fora com os dinamarqueses do Midtjylland (1-1) e da vitória caseira sobre os ucranianos do Dinamo Kiev (2-0), o 14.º classificado da Liga alemã nunca mais se reergueu, pese uma tentativa final de Tim Drexler por cima.

