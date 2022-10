Um golo de Pedri, aos 17 minutos, garantiu a conquista dos três pontos em Camp Nou e o resgate do primeiro lugar da liga, entregue desde sábado ao Real Madrid, numa partida marcada quase sempre por intranquilidade da formação catalã.

Depois de em praticamente todo o encontro o ex-guarda-redes do FC Porto Agustin Marchesín ter estado em evidência na baliza do Celta de Vigo, na parte final do encontro, já com o português Gonçalo Paciência na equipa galega, foi a fez de Ter Stegen brilhar na do FC Barcelona.

O FC Barcelona, que somou a sexta vitória consecutiva na liga, passa a somar 22 pontos na liderança, em igualdade com o Real Madrid, segundo, enquanto o Celta de Vigo segue na 11.ª posição, com 10, empatado com o Raio Vallecano, décimo.

O Bétis, do guarda-redes português Rui Silva, empatou 0-0 em casa do Valladolid, e falhou a oportunidade de ascender a terceiro, o Cadiz e o Espanyol empataram 2-2 e a Real Sociedad venceu em casa por 1-0 o Villarreal, com um golo de Brais Méndez, aos 33 minutos.

APS // NFO

Lusa/Fim