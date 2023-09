Com a segunda igualdade no campeonato, os catalães comandam agora com 17 pontos, mais um do que o Girona que na quarta-feira visita o Villarreal e mais dois do que o Real Madrid, que recebe o Las Palmas.

Com João Félix e João Cancelo novamente no onze inicial, o adversário do FC Porto na Liga dos campeões, em 04 de outubro, no Dragão, não conseguiu desequilibrar nem como equipa, nem com as suas individualidades.

Aos oito minutos, o guarda-redes Ter Stegen fez um passe demasiado arriscado que acabou intersetado pelo Maiorca à entrada da área. Antonio Sanchez cruzou a bola duas vezes e à segunda o kosovar Vedat Muriqi chutou, de primeira, para o primeiro golo.

Os catalães não fizeram muito para empatar, mas conseguiram-no aos 41, com Raphinha, de pé esquerdo, a rematar vitoriosamente à entrada da área.

Aos 45+3, após um lançamento longo do guarda-redes, Vedat Muriqi tocou de cabeça para a desmarcação de Abdon Prats, que, em velocidade, recolocou os insulares na frente.

O FC Barcelona regressou para a etapa complementar sem a atitude de quem quer dar a volta ao resultado, registando-se apenas um remate ao poste de João Félix, aos 55.

Aos 65, o avançado português saiu para a entrada do jovem prodígio Lamine Yamal, que 'sacudiu' o jogo, tendo mesmo conseguido um penálti que o VAR reverteria.

Foi o jovem de 16 anos que iniciou o lance do empate, consumado por Fermin após belo lance de combinação ofensiva, ainda assim insuficiente para consumar a reviravolta.

O Maiorca é apenas 15.º, com seis pontos.

Horas antes, o Sevilha conseguiu o segundo triunfo da época e logo com goleada por 5-1 sobre o lantera-vermelha Almeria, que soma apenas dois pontos, contra os sete dos andaluzes, que ascenderam ao quarteto que partilha o 12.º lugar.

