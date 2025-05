Aguiar-Branco pede ação pela paz na Ucrânia e alargamento e reforma do projeto europeu

Porto de Mós, Leiria, 09 mai 2025 (Lusa) -- O presidente da Assembleia da República salientou as "décadas de paz" no continente europeu, mas também alerta que é preciso agir em defesa da paz na Ucrânia e pelo alargamento e reforma do projeto europeu.