Famalicão desperdiça vantagem e empata 2-2 na visita ao Rio Ave O Famalicão empatou hoje 2-2 na visita ao Rio Ave, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e 'escorregou' na luta pelo terceiro lugar do campeonato. desporto Lusa desporto/famalicao-desperdica-vantagem-e-empata-2-2-na_5e34b9ffee210512b2c7e29d





Toni Martínez, aos 10 minutos, e Pedro Gonçalves, aos 37, deixaram os visitantes a vencer, mas o Rio Ave reagiu, empatando num espaço de dez minutos, com golos de Gelson Dala (63), que chegou a Vila do Conde esta semana por empréstimo do Sporting, e Tarantini (73).

O Famalicão perdeu assim a oportunidade de se isolar na luta pelo terceiro lugar, somando 32 pontos, os mesmos do que o Sporting, que no domingo visita o Sporting de Braga. Já o Rio Ave é sexto da classificação liderada pelo Benfica, com 29 pontos.

AMG // AJO

Lusa/fim