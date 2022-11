Aos 34 anos, Chebet superou o etíope Shura Kitata, segundo a 13 segundos, e o neerlandês Abdi Nageeye, medalha de prata nos Jogos de Tóquio no ano passado completou o pódio, ao ser terceiro.

Chebet assumiu o comando da corrida depois de o brasileiro Daniel do Nascimento, que se destacou logo no arranque da prova, ter quebrado, com o queniano a não dar a partir daí qualquer hipótese aos seus perseguidores, sucedendo assim ao seu compatriota Albert Korir no palmarés da corrida.

A prova disputada nas ruas da 'Big Apple' fechou um ano de total domínio queniano nas maratonas, em que os seus corredores fecharam 2022 com seis em seis vitórias: Eliud Kipchige em Tóquio (06 março) e Berlim (25 de setembro), Evans Chebet em Boston (18 de abril) e Nova Iorque (06 de novembro), Amos Kipruto em Londres (02 de outubro) e Benson Kipruto em Chicago (09 de outubro).

Esta foi a primeira vez que uma nação completou o 'Grand Slam' desde que o circuito mundial foi alargado a seis corridas, com a inclusão de Tóquio em 2013.

Na corrida feminina, a vitória foi para Sharon Lokedi, que efetuou a primeira corrida na distância e logo com um tempo de 2:23.23 horas.

Aos 28 anos, Lokedi cortou a meta instalada no Central Park à frente da israelita Lonah Chemtai Salpeter, que foi segunda a sete segundos da vencedora, enquanto a etíope Gotytom Gebreslase foi terceira classificada.

Lokedi sucede no palmarés àsua compatroita Peres Jepchirchir, medalha de ouro nos Jogos de Tóquio em 2021, mas ausente este ano em Nova Iorque.

