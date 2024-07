O centrocampista realizou apenas uma temporada ao serviço dos 'tricolores', com 18 encontros disputados, depois de sete anos passados no Portimonense, num percurso iniciado nos escalões de formação do Varzim, clube no qual fez a estreia como sénior.

A saída de Pedro Sá ainda não tinha sido oficializada, mas o médio já não tinha integrado o início dos trabalhos de pré-época e o treinador Filipe Martins tinha afirmado que os futebolistas ausentes desse grupo não iriam contar nos planos.

Desta forma, Pedro Sá junta-se às saídas dos guarda-redes António Filipe e Dida, dos defesas Hevertton Santos, Johnstone Omurwa, Kialonda Gaspar, Pedro Mendes, Lucão, Mansur, Shinga e João Reis, e também dos avançados Luan Farias e Ronaldo Tavares.

Por outro lado, o conjunto estrelista reforçou-se com os guarda-redes Marko Gudzulic (ex-FK Vozdovac, Sérvia) e Francisco Meixedo (ex-FC Porto), os defesas Danilo Veiga (ex-Rijeka, Croácia), Issiar Dramé (ex-Bastia, França) e Ferro (ex-Hajduk Split, Croácia), os médios Paulo Moreira (ex-Varzim) e Daniel Carvalho (ex-Vitória de Setúbal), e ainda os avançados Tiago Mamede (ex-Sporting) e André Luiz (ex-Flamengo, Brasil).

O Estrela da Amadora, que fechou a temporada 2023/24 no 14.º lugar, com 33 pontos, vai visitar, na primeira ronda do campeonato 2024/25, o Sporting de Braga.

