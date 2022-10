Gil Manzano, de 38 anos, será coadjuvado pelos compatriotas Diego Barbero e Ángel Nevado, que desempenharão a função de árbitros assistentes, enquanto o também espanhol Alejandro Hernández será o videoárbitro (VAR), segundo a informação divulgada no sítio oficial da UEFA na Internet.

Internacional desde 2014, Gil Manzano já dirigiu vários jogos do Benfica nas competições europeias, o último dos quais na época passada, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Liverpool, igualmente em Lisboa, que os ingleses venceram por 3-1.

Em três encontros na 'Champions' sob arbitragem do juiz espanhol, o Benfica nunca conseguiu vencer (empate 2-2 em Leipzig, em 2019, e derrota por 2-0 na receção Basileia, em 2017), contando ainda com uma igualdade 3-3 com o Rangers, em 2020, e um triunfo por 2-1 sobre o Galatasaray, em 2019, para a Liga Europa.

Benfica e PSG, líderes das ligas portuguesa e francesa, defrontam-se na quarta-feira, a partir das 20:00, num confronto entre os comandantes do Grupo H da Liga dos Campeões, na sequência das vitórias de ambos nas duas rondas anteriores, frente aos italianos da Juventus e aos israelitas do Maccabi Haifa.

