Oliveira, que partira da 20.ª posição, terminou a 32,002 segundos do vencedor, com o espanhol Alex Rins (Suzuki) em segundo, a 2,058, e o australiano Jack Miller (Ducati) em terceiro, a 2,312.

Com estes resultados, Bastianini recuperou a liderança do Mundial, com 61 pontos.

