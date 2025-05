"O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Ángel Di María vai disputar o Mundial de Clubes ao serviço do Benfica, transferindo-se posteriormente, e uma vez concluída a competição, para o Club Atlético Rosario Central, da Argentina, o seu clube de formação", escreveram as águias', na página oficial na Internet.

Os 'encarnados' acrescentam que a "participação no primeiro Mundial de Clubes da FIFA representa um momento especial e simbólico tanto para Di María como para o Sport Lisboa e Benfica, assinalando o epílogo de um trajeto extraordinário e marcante entre o jogador e o clube".

Já o emblema sul-americano recorreu à rede social Instagram para publicar um vídeo com referências ao passado do canhoto e acompanhado da legenda 'a nossa história em conjunto tem mais páginas para serem escritas'.

Formado no Rosario Central, o argentino rumou à Europa em 2007/08, para representar o Benfica, passando três temporadas na Luz, antes de se transferir para o Real Madrid, em 2010. Posteriormente, jogou por Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus, antes de regressar ao Benfica em 2023/24.

O Mundial de clubes vai decorrer entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, com as 'águias' a integrarem o Grupo C juntamente com Boca Juniors (Argentina), Auckland City (Nova Zelândia) e Bayern Munique (Alemanha).

