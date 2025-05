O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, Richard Marques, disse à Lusa que o alerta foi dado às 12:50 e o resgate terminou às 15:20, referindo que algumas das vítimas foram encaminhadas para o Centro de Saúde da Calheta e outras para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

No caso dos dois feridos graves, foram transportados no helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil.

O veículo turístico circulava na freguesia da Ponta do Pargo, no concelho da Calheta, na zona oeste da ilha, quando se despistou e capotou para uma zona "fora de estrada".

O acidente provocou sete feridos ligeiros e dois graves.

No local estiveram 14 veículos, o meio aéreo do Serviço Regional de Proteção Civil e 46 operacionais dos bombeiros, PSP, Serviço de Emergência Médica Regional e Cruz Vermelha Portuguesa.

