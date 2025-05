As fortes chuvas atingiram, durante várias horas na quinta-feira, a cidade de Mokwa e, segundo os meios de comunicação locais, que citaram o governo local, o colapso de uma barragem numa cidade próxima agravou a situação.

Relatos anteriores indicavam que 88 pessoas tinham morrido, mas entretanto foram encontrados pelo menos mais 23 corpos, disse o porta-voz da agência de emergência do estado do Níger, IIbrahim Audu Husseinit, à agência Associated Press (AP) na tarde de hoje.

As equipas de resgate continuaram a encontrar mais corpos na tarde de hoje e elevaram o número de mortos para 111, mas referiram que esse número pode ainda aumentar à medida que as buscas continuam.

"Mais corpos acabaram de ser trazidos e ainda não foram contados, mas já temos pelo menos 111 confirmados", disse Husseini à AP por telefone.

As inundações desalojaram também um grande número de pessoas e provocaram outros danos ainda por contabilizar.

Em vídeos e fotos partilhados nas redes sociais é visível as águas a cobrirem bairros onde as casas estão total ou parcialmente submersas, com os telhados mal visíveis acima das correntes castanhas.

Também se veem residentes com água até à cintura, a salvar o que podem carregar ou a resgatar outras pessoas.

Mokwa, a cerca de 220 quilómetros a oeste de Abuja, a capital, é um importante ponto de encontro onde comerciantes do sul compram alimentos de produtores do norte.

Num incidente semelhante em setembro do ano passado, chuvas torrenciais e o colapso de uma barragem em Maiduguri, no nordeste da Nigéria, causaram graves inundações, pelo menos 30 mortos e milhões de desalojados, agravando a crise humanitária causada pela insurgência do grupo terrorista Boko Haram.

A Nigéria enfrenta frequentemente inundações sazonais, que afetam particularmente comunidades como Mokwa, ao longo das margens dos rios Níger e Benue.

As comunidades no extremo norte do país, que sofrem períodos prolongados de seca agravados pelas alterações climáticas, também enfrentam chuvas excessivas que provocam inundações graves durante a sua breve estação chuvosa.

O presidente da área do governo local de Mokwa, Jibril Muregi, sugeriu que as infraestruturas precárias agravaram o impacto das inundações e apelou ao Governo central para que inicie a construção "há muito esperada" de vias navegáveis em Mokwa, no âmbito de um projeto de resiliência climática.

NYC // ANP

Lusa/Fim