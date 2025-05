Os detentores de capital do grupo aprovaram a proposta de aplicação de resultados que inclui, além de 29 milhões de euros em dividendos, que corresponde a 0,70 euros por ação, 1,8 milhões de euros para reserva legal e 6,1 milhões de euros para reservas livres.

Foi ainda deliberada favoravelmente a redução do capital social no montante de 615.692 euros para 40.899.126 euros "correspondente à extinção de 615.692 ações próprias representativas de aproximadamente 1,48% do capital social da sociedade, para libertação de excesso de capital, bem como a criação de uma reserva livre nas contas da sociedade".

Os acionistas aprovaram ainda os documentos referentes aos resultados de 2024, um voto de louvor e confiança aos órgãos de administração e fiscalização da sociedade, a autorização para aquisição e alienação de ações próprias, uma alteração de estatutos e novos órgãos de administração e fiscalização da sociedade, membros da mesa da assembleia geral e comissão de vencimentos, para o quadriénio 2025 a 2028.

Foi ainda reconduzido o revisor oficial de contas e aprovada a política de remuneração dos membros dos órgãos sociais da Ibersol para o quadriénio de 2025-2028 e de remunerações relativa ao ano de 2024, respetivamente dos órgãos de administração e fiscalização e dos demais dirigentes.

