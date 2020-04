Custódio espera um Sporting de Braga "num bom nível" no regresso da I Liga O Sporting de Braga "vai estar num bom nível" quando a I Liga de futebol for retomada, acredita o seu treinador, Custódio Castro, que prometeu ainda chamar mais jovens da formação à equipa principal. desporto Lusa desporto/custodio-espera-um-sporting-de-braga-num-bom-_5e933176afeab631d5d20b7e





"O Sporting de Braga vai estar num bom nível. Quero que os jogadores estejam confiantes, cientes e seguros daquilo que vamos ter pela frente. Se eles forem fortes mentalmente, eu tenho a certeza absoluta de que vamos estar fortes em todos os aspetos", afirmou hoje o técnico, na terceira parte da entrevista ao sítio oficial dos minhotos.

A 10 jornadas do fim e ainda sem data - nem certezas - para o regresso do campeonato, o Sporting de Braga ocupa a terceira posição, com 46 pontos, e, nos últimos 13 jogos a nível interno, 10 da I Liga e três da Taça da Liga, conta com 12 vitórias e apenas um empate.

"Estamos a ganhar e o que queremos é continuar a ganhar. O Sporting de Braga vir de um ciclo ganhador não é algo de muito diferente neste clube, tem sido assim ao longo dos anos. Fui aqui jogador, conheço bem a ambição e a pressão para ganhar que se incute neste clube e, comigo a treinador, ela vai manter-se, porque, acima de qualquer um de nós, está o Sporting de Braga, que é um clube formatado para competir e para ganhar", disse.

O treinador enalteceu a "aposta nas estruturas e em pessoal qualificado", frisando a importância do trabalho feito na cidade desportiva do clube e prometendo que, "num futuro próximo" os bracarenses vão ter mais jogadores da formação na equipa principal.

"Há todo um trabalho que cria essas condições e, para que isso se exponencie, temos de ter espaço na equipa principal para os jovens da formação, mas não basta o espaço, também temos de ter coragem e paciência. Agora, os jogadores da formação sabem que estamos atentos, mas que também depende muito deles e da forma como se preparam para as dificuldades e a exigência do que é ser profissional e atleta do Sporting de Braga", disse.

O treinador considerou que tem no plantel "grandes jogadores" e "isso é o fundamental".

"Vejo jogadores de grande qualidade, ambiciosos, que querem ganhar, vejo jogadores que gostam de jogar, que quando não têm a bola precisam de a recuperar depressa. Isto para mim, sendo como sou, é tudo o que eu quero", disse.

O treinador destacou ainda a importância da posse da bola na sua visão do futebol.

"Os miúdos querem jogar futebol porquê? Porque gostam muito do Messi, do Ronaldo, do Ronaldinho, tudo jogadores que se destacam quando têm bola. Não acredito que haja alguém que não comece por ver o futebol assim, é essa a nossa essência e por isso é que defendo que os nossos jogadores precisam de ter a bola e de jogar um jogo que os valorize", explicou.

Custódio quer que a sua equipa "assuma os jogos" sendo "claro que isso tem riscos: claro que vamos ter 50 metros nas nossas costas, mas é aí que entra a importância do treino e o conhecimento que teremos sobre nós mesmos e da nossa forma de jogar".

"Mas, acima disto, está uma outra coisa: eu quero ganhar. Mas, com as armas que temos, e que são muito boas, eu quero ganhar jogando bem e podemos fazê-lo. Se aliarmos a isto uma forma de estar e pensar coletiva estaremos muito mais perto do que queremos, que é ganhar e valorizar-nos. Para mim, é realmente importante a felicidade de quem trabalha comigo, acho que é um ingrediente fundamental para o sucesso", frisou.

