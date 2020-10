"Cristiano Ronaldo realizou novo teste, que teve um resultado negativo. Desta forma, o jogador está recuperado e deixa de estar sujeito ao isolamento domiciliário", anunciou a Juventus, através do site oficial.

O primeiro teste positivo aconteceu em 13 de outubro, quando Ronaldo estava ao serviço da seleção portuguesa. O avançado ainda viajou para Turim e tem permanecido em isolamento, tendo falhado o encontro da equipa das 'quinas' com a Suécia (3-0), para a Liga das Nações.

Na terça-feira, duas semanas após a primeira despistagem, Ronaldo voltou a ter um teste com resultado positivo, o que deixou o jogador, de 35 anos, fora do encontro da Juventus com o FC Barcelona, da segunda jornada da Liga dos Campeões, que os 'bianconeri' perderam por 2-0.

Um dia depois, através da rede social Instagram, o capitão da seleção nacional afirmou que o teste PCR, de despiste à presença do novo coronavírus, "é uma treta" e que se sentia "bem e com saúde". Posteriormente, apagou a publicação.

Desta forma, Ronaldo volta a estar à disposição do treinador da Juventus, Andrea Pirlo, para o embate com o Spezia, no domingo, relativo à sexta jornada da Liga italiana.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 45,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

MO (LG) // VR

Lusa/Fim