"Trabalhei com os atletas que tenho à disposição para perceber o que nos correu mal em Vila do Conde. Foi a pior primeira parte desde que sou treinador. Não é muito difícil fazer um pouco melhor, mas será preciso muito mais para ganhar contra uma equipa que tem boas individualidades e está bem moralmente. Há a responsabilidade de nos assumirmos como favoritos e queremos muito ganhar", frisou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão à partida e sábado.

Em 28 de agosto de 2022, o FC Porto consentiu a primeira derrota a nível doméstico em 2022/23, ao perder no terreno do Rio Ave, por 3-1, tendo mesmo chegado ao intervalo desse jogo da quarta ronda da I Liga com uma desvantagem de três golos sem resposta.

"Estamos à espera de uma linha de cinco [defesas], já que tem sido padrão [do Rio Ave], com três centrais e dois laterais muito ofensivos. Há dinâmicas diferentes e interessantes nos corredores. Depois, Guga e Samaris alinham no meio-campo, sendo que um é mais posicional e outro mais 'vagabundo' na forma como dinamiza o jogo com bola. Será um desafio difícil. Conheço tão bem o Sporting como o Rio Ave, até porque o trabalho é feito sempre da mesma forma. Muito daquilo que acontecerá vai depender de nós", analisou.

Os campeões nacionais seguem numa série de nove vitórias consecutivas em todas as competições e ganharam na semana passada na visita ao Sporting, por 2-1, recolocando em cinco pontos a diferença para o líder Benfica ao fim de 20 jornadas do campeonato.

"A mensagem [para os atletas] é de os alertar para estarem vivos, com o brilho no olho e pensarem que o Rio Ave vai ser a nossa Liga dos Campeões. Estes três pontos vão ser fundamentais, senão essa vitória brilhante que tivemos em Alvalade não tem significado. Não foi o Sporting que perdeu. Fomos nós que ganhámos o jogo. Vi que o Sporting tinha perdido e jogado contra uma equipa que não sabe quem é", indicou Sérgio Conceição.

As lesões de Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Otávio, do colombiano Matheus Uribe e dos brasileiros Wendell, Gabriel Veron, Galeno e Evanilson limitam a gestão do FC Porto na antecâmara da visita aos italianos do Inter Milão, na quarta-feira, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, numa fase sem margem para deslizes internos.

"Sabemos que estamos atrás do Benfica e não podemos facilitar. Agora, não tem de nos dizer nada aquilo que os outros possam pensar ou não. Temos de olhar para o próximo embate como uma final, esperando que o adversário possa perder pontos. Se assim for e não perdemos o nosso jogo, temos a possibilidade de depender só de nós", enquadrou.

Com a possibilidade de chegar às 200 vitórias no comando técnico do FC Porto ao 254.º encontro nas competições nacionais, Sérgio Conceição classificou como "extremamente importante" a "solidez defensiva da equipa, que sofreu cinco golos nos últimos 15 jogos.

"Não sou um treinador nada defensivo, antes pelo contrário, mas acho que é a base para se ganhar jogos. O único resultado que nos dá pontos é não sofrer golos. Podemos fazer três golos e não levar nenhum. É um trabalho de equipa, cujo comportamento me está a agradar, mas pensando sempre que poderemos fazer melhor nesse processo", finalizou.

O FC Porto, segundo colocado, com 48 pontos, a cinco do líder isolado Benfica, recebe o Rio Ave, 11.º, com 24, no sábado, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em duelo da 21.ª ronda da I Liga, com arbitragem de Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.

