Num vídeo de três minutos protagonizado pela nadadora nipónica Rikako Ikee, a mensagem "a esperança alimenta a chama" encerra um tom esperançoso perante as diferenças trazidas pelo impacto global do novo coronavírus.

Ikee, que em 2019 anunciou que tem leucemia, o que levou a um afastamento da competição, lembra que "o futuro que se dava por certo transformou-se em algo completamente distinto" e que "o desporto não é só sobre atletas, mas sobre a importância da solidariedade".

A progressão da pandemia de covid-19 será essencial para a realização do evento em 2021, com o líder do Comité Organizador, Yoshiro Mori, a destacar o papel determinante que uma vacina ou um tratamento terão para garantir que estes não são cancelados.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19, estando marcados para decorrer de 23 de julho a 08 de agosto, com 34 portugueses já apurados, em 10 modalidades diferentes.

O adiamento estende-se, igualmente, aos Jogos Paralímpicos, agora marcados para a capital japonesa entre 24 de agosto e 05 de setembro de 2021.

