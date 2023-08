Líder desde a sétima etapa, Stüssi sai para a estrada às 19:25, dois minutos depois do segundo classificado, o português Henrique Casimiro (Efapel), que é antecedido pelo russo Artem Nych (Glassdrive-Q8-Anicolor).

O suíço de 30 anos tem 45 segundos de vantagem sobre o português e um minuto sobre o russo, que tem o pódio preso apenas por seis segundos.

António Carvalho (ABTF-Feirense), quarto na geral e terceiro classificado da passada edição, parte às 19:19 horas, sendo muito provavelmente o único ciclista ainda em condições de entrar no top 3.

O contrarrelógio de 17,9 quilómetros, 'atirado' para um horário tardio devido à Procissão ao Mar, que vai decorrer durante a tarde em Viana do Castelo, acaba no Santuário de Santa Luzia, com os derradeiros três quilómetros a serem feitos a subir e no empedrado.

Será nesse cenário que será coroado o sucessor do uruguaio Mauricio Moreira, com a festa a estar prevista para pouco antes das 20:00.

O português Francisco Morais (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) será o primeiro dos 100 ciclistas em prova a partir para o 'crono', às 17:36, com todos os corredores até à entrada no top 10 a iniciaram o seu exercício com um minuto de diferença.

