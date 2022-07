Rovanperä concluiu a primeira jornada com o tempo de 1:16.19,7 horas, deixando o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) em segundo, a 11,7 segundos, enquanto o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) foi terceiro, a 44,3 segundos.

Rovanperä passou todo o dia na segunda posição, em luta com o companheiro de equipa Elfyn Evans, que venceu as primeiras cinco especiais do dia.

No entanto, o finlandês recuperou e respondeu nas três especiais seguintes, onde assinou o melhor tempo.

O 'golpe de teatro' surgiu na derradeira especial, disputada debaixo de chuva intensa, e na qual Evans sofreu uma saída de pista pouco depois de arrancar, ficando preso nuns arbustos à beira da pista. Com isso perdeu mais de 20 segundos e a liderança para o seu companheiro de equipa, que lidera o campeonato.

"A tarde correu bem. Fiquei contente porque consegui usar melhor a posição na pista", frisou o finlandês, de 21 anos.

Quem também perdeu tempo foi Tanäk, que viu uma conduta do sistema de aquecimento do carro soltar-se, embaciando o para-brisas.

"Não tínhamos visibilidade nenhuma", lamentou.

No sábado disputa-se a segunda etapa do Rali da Estónia, com 95,02 quilómetros cronometrados, divididos por nove especiais.

