Mesmo depois de encerrado o mercado de transferências, em 01 de setembro, o Casa Pia recrutou mais um futebolista para as suas fileiras, numa operação que, segundo a imprensa portuguesa, já se arrastava há várias semanas, mas só agora se concretizou.

Telasco Segovia, de 20 anos, soma duas internacionalizações pela seleção venezuelana e reforça as opções do treinador Filipe Martins para o meio-campo dos 'gansos', depois de uma formação completa no Deportivo Lara, do seu país, culminada com a ida para Itália na última temporada, onde alinhou apenas uma vez pelos seniores da Sampdoria.

Ao fim de seis jornadas na I Liga, o Casa Pia ocupa a oitava posição, com nove pontos, e visita o Gil Vicente, 10.º, com seis, na segunda-feira, para a sétima ronda. Antes, os 'gansos' jogam a primeira jornada do Grupo A da Taça da Liga, recebendo o Nacional, esta quinta-feira.

