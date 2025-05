"Muito fraco farol foi Luís Montenegro porque, basicamente, ele próprio completamente desorientado na sua bússola moral deixou o país mais confuso porque deveria, neste século XXI, Portugal ter muito claro que quando um chefe de executivo é chefe de executivo trabalha para os portugueses não trabalha para mais ninguém", afirmou Rui Tavares junto à Quinta dos Ingleses, em Cascais, no distrito de Lisboa, numa manhã dedicada ao ambiente.

Esta apreciação do dirigente do Livre surgiu depois de Luís Montenegro ter dito no sábado sentir "a responsabilidade de ser o farol do país", com a oposição sempre a olhar para trás, apelando a que os portugueses que querem estabilidade "votem massivamente" na Aliança Democrática (AD).

Rui Tavares, acompanhado do deputado do Livre na Assembleia Municipal de Oeiras, Tomás Cardoso Pereira, considerou que Luís Montenegro "não tem sido grande farol" para Portugal porque, considerou, onde um farol deve guiar o país numa direção de querer chegar mais longe e em segurança o que ele tem feito é baixar a fasquia da política.

Em sua opinião, Luís Montenegro tem conduzido o país para situações das quais é muito difícil tirar o país.

"Desde logo, fazendo uma total confusão entre aquilo que é a esfera privada, a esfera patrimonial, a esfera partidária e a esfera pública", frisou.

Rui Tavares considerou que os melhores exemplos não vem de Luís Montenegro e defendeu que os conflitos de interesses devem ser apanhados e sanados no início.

"Haver uma empresa na sua esfera familiar na qual ainda é depositado regularmente rendimento de empresas privadas para as quais Luís Montenegro trabalhou e clientes que ele angariou não percebo que farol exatamente consegue ser Luís Montenegro", atirou.

Segundo o porta-voz do Livre, o eleitorado ao votar em Luís Montenegro está a justificar estes tipos de comportamentos e a rebaixar a fasquia da ética na política em Portugal.

