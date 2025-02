Será a terceira vez que as duas equipas se vão defrontar esta época, tendo os minhotos vencido no Estádio da Luz, em Lisboa, para a I Liga (2-1) e os 'encarnados' levado a melhor na meia-final da Taça da Liga (3-0), mas, para Carlos Carvalhal, o jogo de quarta-feira "não tem nada a ver com os outros dois, é um jogo da Taça de Portugal, com características também diferentes".

O Sporting de Braga não perde há um mês, tem cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos, o Benfica tem sete triunfos e uma igualdade nos últimos oito, que, para o técnico bracarense, são indicadores de que as duas equipas estão "num bom momento".

"Temos de acreditar muito, trabalhar muito, correr muito, ser humildes e ter consciência que vamos ter momentos em que vamos ter de estar como uma família, bem juntinhos, bem agarrados uns aos outros. Ao mesmo tempo, temos de ter a irreverência suficiente para conseguir assustar a linha defensiva do Benfica e fazer golos para podermos passar à próxima fase", disse Carvalhal, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo dos 'quartos', marcado para quarta-feira.

Para o treinador, "jogar neste tipo de estádios é um dos jogos mais difíceis" do Sporting de Braga.

"Acima de tudo, a nossa equipa tem de continuar a fazer o que tem feito e, fundamentalmente, acreditar que é possível passar", afirmou.

Para o técnico, outro ponto importante é "manter a mesma humildade e os pés no chão" que tem contribuído para o "percurso excelente, principalmente em 2025, e na mesma proporção da humildade alguma astúcia, personalidade e muita ambição".

Em quarto lugar no campeonato, com os mesmos pontos do terceiro, o FC Porto, e a seis do duo da frente, Sporting e Benfica, Carlos Carvalhal recusa assumir qualquer candidatura, mas na Taça de Portugal a ambição é de chegar à final e vencer a prova, tendo mesmo lembrado a conquista da Taça em 2020/21 pelos 'arsenalistas' numa final diante do Benfica (2-0).

"Já vencemos [equipa técnica] uma Taça de Portugal [pelo clube], o Sporting de Braga tem três e gostaríamos de atingir a quarta, mas, para lá chegar, é preciso destronar um adversário fortíssimo, como é o Benfica, a jogar na sua casa. [Em 2020/21] Eliminámos o FC Porto nas meias-finais", recordou.

O treinador deixou elogios ao Benfica -- "melhorou o seu plantel [em janeiro]" -- e ao seu treinador -- "Bruno Lage tem feito um excelente trabalho e apresentado variações de um jogo para o outro".

Bruma saiu de Braga em janeiro para o Benfica e Carvalhal frisou que o internacional português, "um jogador muito perigoso", já estava a fazer "a sua melhor época de sempre em termos de assistências e golos".

"Mas, sinceramente, não nos preocupa um jogador em específico, mas o coletivo do Benfica. Se nos preocuparmos individualmente com cada jogador, jogadores de seleção, de nível muito alto, não jogaríamos, e nós queremos jogar", notou.

Carlos Carvalhal revelou ainda que vai manter Horniceck na baliza, embora tenha frisado que o habitual suplente Tiago Sá "é um excelente guarda-redes".

Niakaté, Vítor Carvalho, Zalazar e Fran Navarro ficaram de fora por lesão do último jogo, mas só o ponta de lança espanhol está disponível para jogo de quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 20:45.

GYS // JP

Lusa/Fim