Com o português Neemias Queta nos últimos 2.34 minutos e sem a estrela Jayson Tatum, que sofreu uma rotura do tendão de Aquiles no jogo anterior, os Celtics venceram em casa os New York Knicks, por 127-102, reduzindo para 3-2 a desvantagem na segunda eliminatória dos play-offs.

Com o encontro já decidido, o treinador Joe Mazzulla lançou o poste português em campo para os últimos minutos, com Queta a ter ainda tempo para conseguir quatro pontos (dois em dois de lançamentos de campo), um ressalto ofensivo e uma assistência.

Esta foi a terceira aparição do primeiro português a jogar na NBA nos play-offs esta temporada, igualando o registo de 2023/24, quando se sagrou campeão pelos Celtics.

Mesmo sem o letão Kristaps Porzingis a 100% -- apenas jogou 12 minutos e fez um ponto --, por estar com problemas de respiração, os Celtics conseguiram um triunfo crucial, muito graças à excelente exibição de Derrick White (34 pontos), mas também do suplente Luque Kornet.

Lançado para o lugar do poste letão, Kornet esteve muito bem, em especial na vertente defensiva, com sete desarmes de lançamento, além de 10 pontos e nove ressaltos.

Na equipa de Nova Iorque, Josh Hart conseguiu 24 pontos e sete ressaltos, com Jalen Brunson a chegar aos 22 pontos, num encontro em que Mikal Bridges apenas conseguiu nove pontos.

A uma vitória de se qualificarem para a final do Este pela primeira vez desde 1999/2000, os Knicks não conseguiram festejar em Boston, mas vão ter nova oportunidade em casa, na sexta-feira, com os Celtics a tentarem ser apenas a 14.ª equipa a conseguir recuperar de uma desvantagem de 3-1 em 294 tentativas.

Com presença na final de Oeste já assegurada estão os Minnesota Timberwolves, que afastaram os Golden State Warriors, por 4-1, depois de vencerem em casa o jogo cinco, por 121-101, tornando-se a quinta equipa com estatuto de sexta pré-designada a chegar à final de Conferência desde 1984.

Os 'wolves' garantiram a segunda presença consecutiva na final do Oeste e apenas a terceira na sua história, ficando agora a aguardar o adversário, que vai sair do confronto entre os Denver Nuggets e os Oklahoma City Thunder, equipa com o melhor registo da fase regular da NBA e que lidera por 3-2.

Julius Randle (29 pontos e oito ressaltos) e Anthony Edwards (22 pontos, 12 assistências e sete ressaltos) voltaram a ser as grandes figuras dos Timberwolves, nos quais seis dos oito jogadores utilizados ultrapassaram a dezena de pontos.

Sem Stephen Curry, lesionado, os Warriors foram incapazes de se manter na luta pela final do Oeste, mesmo com a excelentes noite de Brandin Podziemski, com 28 pontos (melhor marca pessoal nos play-offs), e do suplente Jonathan Kuminga (26 pontos).

Os outros dois elementos do 'big-3' dos californianos, Jimmy Butler (17 pontos) e Draymond Green (10), estiveram num plano inferior, com os Warriors a não chegarem pelo terceiro ano consecutivo à final de conferência, algo que não conseguem desde 2021/22, quando se sagraram campeões.

