A ambulância que transportou o líder do Chega desde o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, até Setúbal, chegou à principal unidade de saúde da cidade pelas 17:35, constatou a Lusa no local. A acompanhar a ambulância vinham os carros que têm transportado os seus seguranças pessoais durante a campanha para as eleições legislativas de domingo.

Fonte do gabinete de comunicação do Hospital de São Bernardo indicou aos jornalistas que André Ventura "vai seguir o circuito de urgência estabelecido ao abrigo da via verde coronária", que é acionada quando existem sintomas que levantem suspeitas de algum problema cardíaco.

O presidente do Chega voltou a sentir-se mal hoje, durante uma arruada em Odemira, distrito de Beja, depois de uma primeira indisposição na terça-feira à noite que o levou a passar essa noite em observação no Hospital de Faro.

FM // JPS

Lusa/Fim