"Pelo terceiro ano consecutivo, e pela quinta vez, Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo", lê-se no artigo da Forbes, que detalha que, "entre o salário do Al Nassr e os rendimentos dos seus negócios fora do campo", o capitão da seleção nacional amealhou 275 milhões de dólares (cerca de 246 milhões de euros).

Este valor, registado antes de impostos e comissões de agentes, representa o terceiro melhor rendimento anual de um atleta no ativo desde que a Forbes elabora este ranking, com 'CR7' a ser batido apenas pelo pugilista Floyd Mayweather, que ganhou 300 milhões de dólares (268 ME) em 2015 e 285 milhões (255 ME) em 2018.

Na lista dos desportistas mais bem pagos do mundo, relativa a 2025 e que compila proveitos dos últimos 12 meses, Ronaldo, que também encabeçou este ranking em 2016 e 2017, é seguido a grande distância pelo basquetebolista Stephen Curry.

Os 156 milhões de dólares (140 ME) do norte-americano que lidera os Golden State Warriors representam um recorde nesta modalidade, mais concretamente da Liga norte-americana (NBA), e batem os 128,2 milhões (115 ME) acumulados por LeBron James em 2024.

Numa lista sem qualquer mulher no top 50, uma realidade que merece um artigo de análise por parte da Forbes, o pugilista Tyson Fury, com 146 milhões de dólares (cerca de 131 ME), é o terceiro mais bem pago, com o futebolista argentino Lionel Messi a ser 'apenas' quinto -- liderou a lista em 2019 e 2022.

O avançado do Inter Miami, da Liga norte-americana de futebol, recebeu 135 milhões de dólares (cerca de 121 ME), pouco mais do que LeBron James, que é o sexto.

