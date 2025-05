"O país não precisa de um Livre com um grupo parlamentar diminuído, o país precisa de um Livre que tenha um grupo parlamentar duplicado", assumiu Rui Tavares durante um comício no Teatro Thalia, em Lisboa, no penúltimo dia da campanha eleitoral.

Segundo o dirigente do Livre, partido que tem quatro deputados no parlamento, o país não precisa de um Livre que esteja "lá mais para baixo no campeonato dos pequenos dos partidos políticos em Portugal".

"O país já teve isso e quis ter um Livre maior, o país precisa de um Livre que seja partido charneira na política portuguesa, o país precisa de um Livre que seja o quarto partido político em Portugal", referiu.

Num discurso de cerca de 40 minutos, e numa sala lotada onde se ouvia "presente, futuro e livre, livre, livre", Rui Tavares, que tem criticado a IL na campanha, disse que "evidentemente" que o Livre tem o objetivo de ultrapassar a IL, alegando que o partido de Rui Rocha não pode levar a mal porque que entende o que é concorrência e competição.

"De Rui para Rui, mesmo quando estamos com uma décima de distância, não leves a mal porque nós precisamos de estar à vossa frente porque, a seguir, precisamos de ir esvaziar a extrema-direita em Portugal", atirou.

O dirigente do Livre garantiu que, depois de ultrapassar a IL, a próxima tarefa é mesmo esvaziar a extrema-direita.

"Não acreditam que possamos acantonar e isolar a extrema-direita em Portugal? Vamos falar diretamente em quem pensa votar no Chega: Sabem mesmo quem estão a eleger? Sabiam na última vez que estavam a eleger um pilha malinhas, um prostituidor de menores ou uma acusada de crime informático?", questionou.

Rui Tavares afirmou que, se na última vez os eleitores não sabiam quem estavam a eleger para a Assembleia da República, agora ainda sabem menos porque o Chega "sonegou informação" sobre os seus candidatos às pessoas e isso "não é bom sinal".

Rui Tavares perguntou ainda a quem votou no Chega se está contente com a escolha que fez e, por isso, pediu para pensarem bem até domingo o que querem para o país.

