Em paralelo com um encontro dos ministros do Comércio da APEC, o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, deverá reunir-se com o ministro do Comércio e Indústria sul-coreano, Ahn Duk-geun.

Greer e Ahn já se encontraram no final de abril, em Washington.

A reunião ministerial da APEC arrancou quinta-feira na ilha de Jeju, no sul da Coreia do Sul.

Já esta manhã, Greer reuniu-se com um influente responsável sul-coreano, Chung Ki-sun, vice-presidente da HD Hyundai, um gigante da construção naval, e deverá também reunir-se com um executivo da Hanwha Ocean, outro gigante do setor.

Washington conta com a ajuda de Seul na construção naval, setor em que a Coreia do Sul é líder, depois da China, e onde os Estados Unidos pretendem reforçar a sua posição para reduzir a dependência do exterior.

A HD Hyundai disse em comunicado que ofereceu a Greer uma colaboração no fabrico de gruas portuárias e propôs "áreas de cooperação", incluindo desenvolvimentos tecnológicos conjuntos e formação de trabalhadores qualificados.

De acordo com especialistas e os meios de comunicação locais, Ahn Duk-geun poderá ainda discutir com o dirigente norte-americano a possibilidade de aumento das importações sul-coreanas de gás natural liquefeito dos EUA, bem como a taxa de câmbio do won, moeda que Washington diz estar subvalorizada.

Com um excedente comercial de 66 mil milhões de dólares (59 mil milhões de euros) com os Estados Unidos em 2024 (logo atrás do Vietname, Taiwan e Japão), a Coreia do Sul tem estado na mira do Presidente norte-americano Donald Trump.

O país, que depende fortemente das suas exportações, já foi fortemente atingido pelas taxas alfandegárias de 25% sobre os automóveis, impostas no início de abril por Trump.

A indústria automóvel é responsável por 27% das exportações da Coreia do Sul para os Estados Unidos, que são o destino de metade dos automóveis sul-coreanos vendidos para o estrangeiro.

Em abril, Trump anunciou também uma taxa alfandegária de até 25% sobre as exportações sul-coreanas, antes de as suspender até ao início de julho.

Seul espera evitar a imposição desta taxa através de um "acordo abrangente" com os Estados Unidos.

Também em abril, Washington lançou uma investigação sobre semicondutores, abrindo caminho a taxas alfandegárias neste setor.

A Coreia do Sul exportou 10,7 mil milhões de dólares (9,55 mil milhões de euros) em semicondutores para os Estados Unidos em 2024, sobretudo graças às duas gigantes sul-coreanas de chips, a Samsung Electronics e a SK Hynix

A guerra comercial ocorre numa altura em que a Coreia do Sul emerge enfraquecida de uma longa crise política que levou à deposição do Presidente Yoon Suk-yeol.

A economia do país contraiu inesperadamente 0,1% no primeiro trimestre de 2025.

