Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,65% e o abrangente S&P 500 ganhou 0,41%, enquanto o tecnológico Nasdaq perdeu 0,18%.

"A subida que temos visto ao longo do dia é sintomática do tipo de movimento que temos visto no mercado recentemente, com os investidores norte-americanos a esperar que qualquer liquidação matinal perca força para impulsionar o mercado", realçou Steve Sosnick, da Interactive Brokers, à agência France-Presse (AFP).

O analista sublinhou, por outro lado, que "é bastante invulgar ver o S&P 500 a subir num dia em que a maioria das "Magnificent Seven" (Sete Magníficas, alcunha dada às principais ações tecnológicas norte-americanas) estão a cair".

A Tesla perdeu 1,40%, a Alphabet 0,85%, a Amazon 2,42%, a Meta 2,35%, a Apple -0,41% e a Nvidia 0,38%. Apenas a Microsoft terminou no verde, avançando 0,23%.

"Estamos também a assistir a um claro declínio nos rendimentos [e] isso é certamente encorajador" para o mercado norte-americano como um todo, observou Sosnick.

Por volta das 21:15 (hora de Lisboa), a taxa de juro dos títulos do governo dos EUA a dez anos situava-se em torno de 4,44%, em comparação com 4,54% no fecho de quinta-feira.

Esta clara flexibilização ocorreu após a publicação de vários indicadores económicos importantes, principalmente o índice de preços no produtor.

No mês, o índice PPI caiu 0,5%, depois de estabilizar em março, uma queda surpreendente, enquanto a análise publicado pelo Briefing.com previa uma subida de 0,3% no período.

Excluindo as variações dos preços dos alimentos, da energia e do retalho, que são consideradas mais voláteis, a queda dos preços foi de 0,1% num mês, o que representa a primeira queda registada desde abril de 2020, no auge da crise da pandemia de covid-19.

As vendas a retalho nos Estados Unidos tiveram um ligeiro aumento em abril (+0,1%), mas menos do que o esperado, enquanto a produção industrial se manteve inalterada no mesmo mês, desiludindo as expectativas do mercado.

Do lado do mercado de trabalho, os pedidos semanais de subsídio de desemprego mantiveram-se estáveis em comparação com o período anterior e estiveram em linha com as expectativas dos analistas.

A seguradora norte-americana UnitedHealth caiu a pique (-10,93%), num momento em que foi alvo de uma possível investigação de fraude por parte das autoridades norte-americanas, de acordo com o Wall Street Journal.

Segundo os meios de comunicação social norte-americanos, a investigação iniciada pelo Departamento de Justiça centra-se nas fraudes no programa Medicare Advantage, uma parceria entre planos de saúde e seguradoras privadas para doentes que sofrem de doenças crónicas.

O gigante chinês do comércio eletrónico Alibaba caiu 7,57% depois de ter reportado hoje um aumento moderado da sua receita anual, outro sinal positivo para o setor tecnológico da China, apesar dos crescentes desafios. No entanto, os investidores estão a punir os resultados abaixo das expectativas.

DMC // RBF

Lusa/Fim