O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 1,56 dólares abaixo dos 66,09 dólares com que encerrou as transações na quarta-feira.

O Brent manteve uma forte tendência de queda ao longo do dia, chegando a cair perto dos 3%, mas conseguiu inverter a situação nas últimas horas antes do fecho da sessão.

A perspetiva de um possível acordo nuclear entre o Irão e os EUA, que suspenderia algumas das sanções ao Irão, fez com que os preços do crude caíssem, dada a possibilidade de que tal levasse à entrada de um grande número de barris adicionais no fornecimento global.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, adiantou hoje, em Doha, que está "a aproximar-se" de um acordo nuclear com o Irão e que o Irão "não pode ter uma arma nuclear", que é "o ponto único e muito simples" que os EUA estão a exigir para um acordo.

