A velejadora olímpica em Paris2024 prosseguiu em lugar de 'medal race' no segundo dia, com um 13.º lugar, que descarta, dois sétimos postos e um quarto nas regatas do dia, somando agora 42 pontos, a 31 da líder, a britânica Lili Young.

Na competição masculina, que segue liderada com grande margem pelo italiano Riccardo Pianosi, Pires de Lima é 23.º, com 57 pontos, a 51 do líder, após um terceiro, um 20.º, um 12.º e um nono postos nas regatas do dia.

Na sexta-feira, disputam-se mais quatro regatas em Urla.

