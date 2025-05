O país sul-americano, que produz principalmente arroz, milho e soja, vai aumentar a sua área de colheita este ano em 2,5%, para 81 milhões de hectares, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Em 2024, tivemos uma série de problemas climáticos afetando as principais lavouras do Brasil. Em 2025, temos uma safra de recuperação, com o clima muito melhor para o desenvolvimento das lavouras disse o gerente de agricultura do IBGE, Carlos Alfredo Guedes, citado em comunicado.

De acordo com a entidade, a nova projeção melhora ligeiramente (0,2%) a de março passado, o que significa uma produção de 732,7 mil toneladas a mais de cereais, leguminosas e oleaginosas.

Arroz, milho e soja, as três principais culturas do país, respondem juntas por 92,7% da produção estimada e 87,7% da área a ser colhida.

De acordo com as estimativas do Governo brasileiro, a produção de soja atingirá níveis recordes em 2025, chegando a 164,2 milhões de toneladas.

A produção de milho também será elevada e próxima do recorde de 2023, com 128 milhões de toneladas, assim como a de algodão (+4,3%) e a de arroz (10,3%).

Em contrapartida, deverão registar-se quebras nas colheitas de feijão (-5,4%) e de trigo (-8,8%).

O Governo brasileiro espera que as melhorias na produção agrícola ajudem a baixar os preços dos alimentos, que continuam a pressionar a inflação no Brasil, que se situa em 5,3% em termos anuais, acima do objetivo de 4,5%.

