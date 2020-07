Segundo confirmou o médico espanhol Xavier Mir, que opera Márquez esta terça-feira, à Rádio Catalunha, Márquez poderia regressar no GP da República Checa a 09 de agosto.

"Poderia regressar [à competição] nessa altura, mas se se confirmar que o nervo [radial] ficou afetado, a recuperação demoraria mais três ou quatro semanas", explicou o ortopedista.

Correr no GP da Andaluzia, no próximo fim de semana, em Jerez de la Frontera, é que está fora de questão, de acordo com o clínico.

"Em princípio vamos operar na terça-feira porque não sabemos se afetou um nervo", frisou, explicando que será necessário fixar a articulação, para que o osso solidifique bem, para começar a reabilitação quanto antes.

Marc Márquez partia como favorito à conquista do título mundial de MotoGP de 2020, que seria o sétimo na categoria rainha e lhe permitiria alcançar o italiano Valentino Rossi, que também tem sete.

No entanto, uma queda no GP de Espanha este domingo, quando lutava pela segunda posição com o espanhol Maverick Viñales (Yamaha) pode complicar as aspirações do piloto da Honda, até porque esta temporada foi encurtada para 13 corridas (há mais três à espera de confirmação) devido à pandemia de covid-19.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha) venceu este domingo a primeira prova do Mundial de MotoGP, em Jerez de la Frontera, prova em que o português Miguel Oliveira (KTM) terminou na oitava posição.

