O clube refere, em comunicado, que "está feliz por confirmar a contratação de Bruno Fernandes ao Sporting" e que este "assina um contrato de cinco épocas e meia, com a opção de se prologar o contrato por mais um ano".

Bruno Fernandes foi contratado pelo Manchester United, numa transferência no valor de 55 milhões de euros, acrescido de um valor máximo variável de 25 milhões de euros, ficando o Sporting com direito a receber o montante correspondente a 10% da mais-valia de futuras transferências.

O médio, de 25 anos, afirmou ser um grande adepto do Manchester United desde que começou a acompanhar os jogos de Cristiano Ronaldo ao serviço do clube inglês.

"É um sentimento incrível para mim jogar no Manchester United, trabalhei muito para aqui chegar e posso prometer aos adeptos que vou dar tudo por este emblema para ajudar a conseguirmos mais sucessos e troféus", disse, citado pelo clube inglês.

Bruno Fernandes deixou ainda palavras de agradecimento ao Sporting: "Obrigado ao Sporting por tudo o que fez por mim. É incrível ouvir as bonitas palavras que têm sido ditas sobre mim por parte de jogadores que aqui jogaram. Um muito obrigado ao Ole [treinador dos 'red devils'] e a todos no Manchester United pela confiança manifestada em mim e mal posso esperar por a recompensar no relvado." Ole Gunnar Solskjaer afirmou que o clube já seguia Bruno Fernandes há muitos meses e que o médio português tem impressionado com os seus atributos e com o que pode trazer para a equipa.

"O mais importante é que ele é um fantástico ser humano, com grande personalidade e as suas qualidades de liderança são claras para nós. As suas estatísticas de golos e assistências falam por si, vai ser um fantástico reforço para a nossa equipa e vai ajudar-nos na segunda metade da temporada. A pausa de inverno surge num bom momento para a integração do Bruno na equipa e para que possa conhecer os seus colegas", defendeu o treinador norueguês.

