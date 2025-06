Campeão da Vuelta2018, o corredor de 32 anos confirmou hoje o triunfo na geral da 'corsa rosa', ao concluir os 143 quilómetros com início e final em Roma no pelotão, mantendo os 03.56 minutos de vantagem sobre o mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates), que foi segundo, e os 04:43 minutos para o equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), que fechou o pódio.

Kooij, de 23 anos, foi o melhor na derradeira tirada da 108.ª edição do Giro, 'bisando' à frente do australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e do italiano Matteo Moschetti (Q36.5), respetivamente segundo e terceiro com as mesmas 03:12.19 horas do neerlandês da Visma-Lease a Bike.

AMG // AO

Lusa/Fim