A jogar em casa e frente ao, até aqui, último classificado da 'Bundesliga', o Borussia Dortmund não confirmou o favoritismo neste encontro da 16.ª jornada, com a equipa forasteira a fechar bem a sua defesa e a adiantar-se no marcador aos 57 minutos, através do médio Levin Oztunali.

Aos 73 minutos, a turma de Dortmund empatou a partida, com um golo do belga Thomas Meunier, e até podia ter feito o segundo apenas três minutos depois, mas o capitão Marco Reus falhou um penálti e o desafio terminou igualado.

O Borussia Dortmund, que contou com o internacional português Raphael Guerreiro a titular, segue no quarto lugar, com 29 pontos, os mesmos que o Bayer Leverkusen, que está logo acima, enquanto o Mainz é agora provisoriamente o penúltimo, com sete pontos.

Já o embate entre o Wolfsburgo e o Leipzig terminou empatado a duas bolas, com o francês Nordi Mukiele (logo aos cinco minutos) e o húngaro Willi Orban (54) a fazerem os golos do Leipzig, que jogou na condição de visitante, enquanto o holandês Wout Weghorst (22) e o suíço Renato Steffen (35) marcaram para o Wolfsburgo.

O Leipzig, que até poderia passar 'à condição' para o topo da 'Bundesliga' em caso de vitória, continua no segundo lugar, com 32 pontos, enquanto o Wolfsburgo é sexto, com 26.

E o Bayern Munique, que tem 33 pontos e defronta no domingo o Friburgo, pode aproveitar a escorregadela dos mais diretos perseguidores nesta jornada para reforçar a liderança da competição.

Por seu turno, o Werder Bremen (12.º, com 18 pontos), beneficiou de dois golos tardios para bater o Augsburg (11.º, com 19). Gebre Selassie (84) e Felix Agu (87) resolveram a contenda a favor dos homens de Bremen.

Os duelos entre o Colónia (16.º, com 12) e o Hertha Berlim (13.º, com 17), e o Hoffenheim (14.º, com 16) e o Arminia Bielefeld (15.º, com 14), terminaram ambos acabados sem golos.

Hoje, ainda se vai disputar a partida entre o Estugarda e o Borussia Mönchengladbach.

DN // VR

Lusa/fim