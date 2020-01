Boavista vai transferir médio Rafael Costa para a Arábia Saudita

O Boavista informou hoje que "encetou negociações com o Damak FC, da I Liga de futebol da Arábia Saudita", para a transferência do médio Rafael Costa, cujo contrato com os 'axadrezados' expira no final de junho deste ano.

Lusa

