Benfiquista Pedro Pichardo bate 'leão' Nelson Évora na pista coberta O luso-cubano Pedro Pablo Pichardo, do Benfica, derrotou hoje Nelson Évora, do Sporting, na final do triplo salto dos Nacionais de clubes de atletismo em pista coberta, que decorreram, desde sábado, no Altice Fórum, em Braga. desporto Lusa desporto/benfiquista-pedro-pichardo-bate-leao-nelson_5e52f2f6ab112512a5b59671





"Vim aqui para oferecer o maior número de pontos possíveis à minha equipa. A distância do salto não era muito importante, mas sim ganhar. Foi isso que fiz", resumiu à agência Lusa o recordista nacional da especialidade ao ar livre, com 17,95 metros.

Pedro Pablo Pichardo era o último a saltar e colocou a fasquia muito alta logo à primeira tentativa, ao arrecadar 16,29 metros, resultado que seria suficiente para bater Nelson Évora, mas subiu até aos 17 metros no quarto e derradeiro ensaio.

"Sinto-me bem e estou contente com o resultado na última prova da minha preparação. Este ano pensei em não competir na pista coberta e só vim pelo clube, porque quero chegar em boa forma aos Jogos Olímpicos", apontou o atleta, de 26 anos.

Com menos um salto nulo que o rival 'encarnado', Nelson Évora, de 35 anos, evoluiu o rendimento nos três primeiros saltos, de 14,13 para 16,27 metros, dois dias após ter inaugurado a temporada com três ensaios inválidos no 'meeting' de Madrid.

"Tinha de competir para testar o meu corpo. Nota-se que há muita carga em cima do trabalho realizado e ainda não foi o tempo ideal para sacar bons resultados. Mas sinto-me bem e estou tranquilo", afirmou à agência Lusa o campeão olímpico em Pequim2008.

Fixando como "objetivo máximo" o apuramento para Tóquio2020, Nelson Évora vai ponderar entre o início imediato dos preparativos para a época de verão ou a ida aos Campeonatos de Portugal absolutos em pista coberta, no domingo, em Pombal.

"Se assim for, será para remediar alguns aspetos técnicos. Tenho dificuldades em enquadrar a corrida com o salto e estou um bocado perdido. Já tive essa experiência e há que voltar para a base, treinar e acreditar que a aposta irá surtir efeito", completou.

Recordista nacional do triplo salto em pista coberta, com 17,40 metros, Nelson Évora procura a quarta participação olímpica, depois das presenças em Atenas2004 (40.º), Pequim2008 (medalha de ouro, com 17,67 ao quarto ensaio) e Rio2016 (sexto).

Pedro Pablo Pichardo, recentemente naturalizado, já garantiu marca para a estreia nos Jogos, assim como as saltadoras Patrícia Mamona e Evelise Veiga, com Carla Salomé Rocha e Sara Catarina Ribeiro a terem mínimos na maratona.

O triunfo do luso-cubano ajudou o Benfica a revalidar hoje o título de campeão masculino de clubes de atletismo em pista coberta, superando pelo terceiro ano seguido o rival Sporting, que deu continuidade à supremacia na prova feminina.

As fases finais dos Nacionais em pista coberta, a mais importante prova coletiva do atletismo português, repartiram 32 equipas de 22 clubes em duas divisões e decorreram desde sábado no Altice Fórum, em Braga.

RYTF // VR

Lusa/Fim