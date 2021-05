Os 'encarnados' disputam a 38.ª final e procuram o 27.º 'caneco', liderando destacados ambos os 'rankings' da prova, enquanto os 'arsenalistas' estiveram seis vezes no embate do título, mas só saíram vencedores em duas ocasiões.

Em termos de história na prova, não há, assim, comparação entre os dois conjuntos, sendo que, para o Benfica, trata-se da segunda final consecutiva, depois do desaire por 2-1 face ao '10' do FC Porto na época passada, já em Coimbra, com bancadas 'desertas'.

Quanto a triunfos, o conjunto da Luz tem de recuar até 2016/17, época em que venceu por 2-1 o Vitória de Guimarães, com golos de Sálvio e Raúl Jiménez, selando, então, a 'dobradinha', sob o comando de Rui Vitória.

Por seu lado, o Sporting de Braga regressa à final cinco anos depois de ter superado os 'dragões', por 4-2, no desempate por grandes penalidades, depois de 2-2 no prolongamento, onde se chegou depois dos 'arsenalistas' desperdiçarem um 2-0.

O Benfica marcou presença na primeira final, em 1939, que perdeu para a Académica, mas, na década de 40, fez o pleno de vitórias, em quatro finais, contra Belenenses (1940), Vitória de Setúbal (1943), Estoril (1944) e Atlético (1949).

A década de 50 seria uma das mais produtivas, pois trouxe sete finais às 'águias', que apenas perderam uma, em 1958. Depois, nos anos 60, ganharam três de quatro e, nos 70, apenas duas de cinco.

O domínio benfiquista cimentou-se nos anos 80, com seis triunfos (1980, 1981, 1983, 1985, 1986 e 1987) e um desaire (1989), nas sete finais em que participou.

O clube da Luz arrecadou mais dois troféus nos anos 90, em três finais, para, na primeira década do século XXI, apenas alcançar um cetro, em duas presenças. Na segunda, perdeu a primeira e a última, mas, pelo meio, venceu duas (2014 e 2017).

Quanto ao Sporting de Braga, ergueu o troféu pela primeira vez em 1965/66, naquela que foi a sua primeira presença no Jamor: em 22 de maio de 1966, um golo de Perrichon foi suficiente para derrotar o Vitória de Setúbal, por 1-0.

As quatro presenças seguinte tiveram, porém, o desfecho contrário, com os 'arsenalistas' a 'tombarem' face ao FC Porto em 1976/77, em plenas Antas, por 1-0, e a serem goleados pelo Sporting em 1981/82, por 4-0.

A segunda vez face aos 'azuis e brancos' também não correu bem, com um desaire por 3-1, em 1997/98, e a segunda frente ao Sporting foi bem mais dolorosa, com o Sporting de Braga, contra 10, a perder uma vantagem de dois golos e a cair nos penáltis (1-3), em 2014/15.

Depois de quatro desaires consecutivos, os 'arsenalistas' voltaram a 'desbaratar' uma vantagem de dois golos, no terceiro 'duelo' com os 'azuis e brancos', mas, desta vez, a 'lotaria' sorriu-lhes (4-2).

Benfica e Sporting de Braga defrontam-se no domingo, pelas 20:30, na final da 81.ª edição da Taça de Portugal, que terá como palco o Estádio Cidade de Coimbra e será disputada à porta fechada, culpa da pandemia da covid-19.

- As 37 finais do Benfica: Época Local Adversário Resultado 2019/20 Coimbra FC Porto 1-2 2016/17 Jamor Vitória de Guimarães 2-1 2013/14 Jamor Rio Ave 1-0 2012/13 Jamor Vitória de Guimarães 1-2 2004/05 Jamor Vitória de Setúbal 1-2 2003/04 Jamor FC Porto 2-1ap 1996/97 Jamor Boavista 2-3 1995/96 Jamor Sporting 3-1 1992/93 Jamor Boavista 5-2 1988/89 Jamor Belenenses 1-2 1986/87 Jamor Sporting 2-1 1985/86 Jamor Belenenses 2-0 1984/85 Jamor FC Porto 3-1 1982/83 Antas FC Porto 1-0 (x) 1980/81 Jamor FC Porto 3-1 1979/80 Jamor FC Porto 1-0 1974/75 Alvalade Boavista 1-2 1973/74 Jamor Sporting 1-2ap 1971/72 Jamor Sporting 3-2ap 1970/71 Jamor Sporting 1-4 1969/70 Jamor Sporting 3-1 1968/69 Jamor Académica 2-1ap 1964/65 Jamor Vitória de Setúbal 1-3 1963/64 Jamor FC Porto 6-2 1961/62 Jamor Vitória de Setúbal 3-0 1958/59 Jamor FC Porto 1-0 1957/58 Jamor FC Porto 0-1 1956/57 Jamor Sporting da Covilhã 3-1 1954/55 Jamor Sporting 2-1 1952/53 Jamor FC Porto 5-0 1951/52 Jamor Sporting 5-4 1950/51 Jamor Académica 5-1 1948/49 Jamor Atlético 2-1 1943/44 Salésias Estoril Praia 8-0 1942/43 Salésias Vitória de Setúbal 5-1 1939/40 Lumiar Belenenses 3-1 1938/39 Salésias Académica 3-4 - As seis finais do Sporting de Braga: Época Local Adversário Resultados 2015/16 Jamor FC Porto 2-2ap, 4-2gp 2014/15 Jamor Sporting 2-2ap, 1-3gp 1997/98 Jamor FC Porto 1-3 1981/82 Jamor Sporting 0-4 1976/77 Antas FC Porto 0-1 1965/66 Jamor Vitória de Setúbal 1-0 (x) - Jogo disputado na época seguinte. - Balanço dos finalistas: Pr. J V E D GOLOS Troféus -------------------------------------------------------------- Benfica 37 37 26 0 11 94-51 26 Sporting de Braga 6 6 1 2 3 6-12 2

PFO // PFO

Lusa/Fim