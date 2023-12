A equipa algarvia, que vinha de uma derrota caseira na última ronda frente ao Vitória de Guimarães, adiantou-se no marcador aos 51 minutos, por Cláudio Falcão, o Benfica, que somou o segundo empate consecutivo para a Liga, ainda igualou aos 71, através de Rafa, mas já não conseguiu dar a volta completa ao marcador.

Com este empate, o Benfica recuperou o segundo lugar da prova, agora com 30 pontos, e corre o risco de ver o Sporting destacar-se ainda mais na liderança, na qual detém agora um ponto de vantagem sobre os 'encarnados' e menos um jogo, além de poder ser ultrapassado pelo FC Porto, que ocupa presentemente o quarto posto, com 28 pontos.

Após esta igualdade, o Farense ocupa isolado o sétimo lugar da classificação, com 17 pontos.

VR // VR

Lusa/fim