Inserido no grupo D da Liga Europa, o Benfica desloca-se a casa dos polacos Lech Poznan, de Pedro Tiba, para a primeira jornada da competição, no dia 22 de outubro, às 17:55, enquanto o Sporting de Braga, que está no grupo G, recebe no mesmo dia o AEK Atenas, de Hélder Lopes, Paulinho, André Simões e Nelson Oliveira, às 20:00.

Na segunda jornada, em 29 de outubro, o Benfica recebe os belgas do Standard Liège, nos quais alinha o ex-benfiquista Carcela, às 20:00, enquanto os bracarenses se desloca á Ucrânia para defrontar o Zorya, às 17:55

Na ronda três da fase de grupos, em 05 de novembro, a equipa lisboeta vai receber os escoceses do Rangers, treinados por Steven Gerard, às 17:55, enquanto o Sporting de Braga se desloca a Inglaterra para defrontar o Leicester, de Ricardo Pereira, às 20:00.

Na ronda seguinte, em 26 de novembro, os jogos invertem-se, com o Benfica a deslocar-se a Glasgow, às 20:00, e o Braga a receber o Leicester, às 17:55.

Na quinta jornada, em 03 de dezembro, os 'encarnados' vão receber o Lech Poznan, às 20:00, enquanto os 'guerreiros' vão deslocar-se a Atenas, às 17:55.

A fase de grupos termina em 10 de dezembro, com o Benfica a jogar na Bélgica com o Standard Liège, às 17:55, enquanto o Sporting de Braga joga em casa com o Zorya, às 20:00.

Os dois primeiros classificados de cada grupo são apurados para os 16 avos de final. Depois das quatro rondas a eliminar, a final da prova vai ser disputada na Arena de Gdansk, na Polónia, em 26 de maio.

AJO // VR

Lusa/fim