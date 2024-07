Depois da vitória em Santa Maria da Feira por 3-0, as 'encarnadas', que ao intervalo já lideravam por 1-0, venceram com tentos de Cata Flores, aos seis minutos, e Raquel Santos, aos 39.

O clube 'encarnado', vencedor de todas as edições desde 2012/13 -- a prova não terminou em 2019/20 devido à pandemia da covid-19 -, reforçou a liderança do ranking, com 11 títulos, contra cinco da Fundação Nortecoope e do CD Nortecoope.

PFO // PFO

Lusa/Fim