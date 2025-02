"O avançado Belotti, de 31 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. O internacional italiano ingressa no clube por empréstimo do Como 1907, válido até ao final da temporada", lê-se no sítio oficial dos 'encarnados' na Internet.

No último dia do mercado de inverno, os 'encarnados' assinaram com o experiente avançado italiano, de 31 anos, e que tem 12 golos em 44 jogos pela seleção transalpina, embora estivesse a ter uma época com pouca utilização no Como.

Belotti tem 19 jogos disputados pelo Como, ao qual chegou esta temporada, oito dos quais a titular, estatuto que não tem desde 23 de dezembro de 2024, marcando dois golos.

Depois de ter sido formado no AlbinoLeffe, Belotti estreou-se na Serie A em 2014/15 na sua segunda temporada no Palermo, do qual se transferiu para o Torino em 2015/16, passando sete épocas no clube de Turim, antes de assinar pela Roma, que o emprestou na segunda metade de 2023/24 à Fiorentina.

